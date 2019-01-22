Тепло в дома на ул. Ташкентской начнет поступать завтра к обеду

Во вторник, 22 января, в Самаре произошел прорыв теплотрассы на пересечении Ташкентской и Стара-Загоры. Горячая вода вышла на поверхность, залила проезжую часть и трамвайные пути. В результате ожоги различной степени тяжести получили несколько человек, в том числе подросток.

Как ранее сообщал Волга Ньюс, специалисты "Предприятие тепловых сетей" откачивали воду, чтобы определить масштабы повреждения и приступить к ремонту теплотрассы. Без тепла временно остался 471 дом.

Сейчас на месте ведутся ремонтные работы, глубина залегания лопнувшей трубы составляет 1,5 м, место порыва выявлено, сообщили в пресс-службе мэрии Самары,.

К 00:00 часам планируется завершить земляные работы и приступить к замене поврежденного участка. После окончания сварочных работ ремонтники будут заполнять систему. Тепло в дома начнет поступать завтра в первой половине дня.

В настоящее время больницы им. Середавина и на ул. Шверника подключены к теплу по резервным схемам.

Детские сады и школы оповещены, занятия в первую смену отменены, во вторую смену занятия планируется проводить в соответствии с расписанием.

Телефон "горячей линии" для пострадавших в результате повреждения теплосети: +7 (906) 346-78-80.