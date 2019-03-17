Военные начали готовиться к параду Победы в Самаре

В Самарской области воинские части и соединения ЦВО начали подготовку к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая на пл. Куйбышева в Самаре.

Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей. Уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих ЦВО и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированных колон.

Всего в День Победы на территории ЦВО пройдут три парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.