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Военные начали готовиться к параду Победы в Самаре

САМАРА. 17 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области воинские части и соединения ЦВО начали подготовку к военному параду в честь 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет 9 мая на пл. Куйбышева в Самаре.

Фото: пресс-служба ЦВО

Сейчас тренировки проходят на плацу воинских частей. Уже в конце марта состоятся гарнизонные тренировки сводных парадных расчетов военнослужащих ЦВО и силовых ведомств, суворовских училищ и кадетских корпусов. Параллельно с ними начнутся тренировки механизированных колон.

Всего в День Победы на территории ЦВО пройдут три парада: в Екатеринбурге, Самаре и Новосибирске.

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