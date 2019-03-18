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Преступления Происшествия

В Казани уроженца Новокуйбышевска обвиняют в аферах с субсидиями Фонда кино

КАЗАНЬ. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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В Казани арестован уроженец Новокуйбышевска гендиректор ООО "Киномаг+" Павел Волков, компания которого участвовала в поставке и оборудовании трех бюджетных кинозалов в районах Татарстана, сообщает realnoevremya.ru.

45-летний Павел Волков был задержан 13 марта. В тот же день он получил статус обвиняемого по двум эпизодам хищения бюджетных средств и вины не признал. 15 марта следователи ходатайствовали о его аресте, и Советский райсуд Казани отправил Волкова в СИЗО до 11 мая.

По первому эпизоду Следком считает похищенными 4,9 млн руб. - это субсидия Фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии по договору с исполкомом Мамадышского района 2015 года. На эти средства в районе хотели создать условия для показа национальных фильмов. Провели электронный аукцион и по его итогам заключили в декабре 2016 г. контракт на поставку и монтаж кинооборудования за 3,9 млн рублей.

По документам исполкома района, "Киномаг+" исполнил условия контракта в полном объеме уже через пять дней после оплаты. В действительности, как показала проверка УЭБ и ПК МВД Татарстана, установка техники в Мамадышском ДК продолжалась до сентября 2016 г., причем вместо экрана со специальным серебряным покрытием смонтировали обычный баннерный, громкоговорители и сабвуферные колонки также не соответствовали техзаданию.

В результате, кроме уголовного дела, на директора фирмы-поставщика 11 марта в Следкоме возбудили еще одно - по признакам превышения полномочий (ст. 286 УК РФ) неустановленными должностными лицами районного Дома культуры.

Хищения по второму эпизоду в Следкоме оценили в 4,98 млн руб. - субсидия Фонда поддержки отечественного кино по договору с Актанышским домом культуры в декабре 2016 года. Аукцион на поставку оборудования в ДК выиграл "Киномаг+", предложив цену 3,6 млн рублей. Средства были перечислены, а оборудование в Актаныш так и не поступило. Об этом свидетельствует и арбитражный спор ДК с поставщиком.

Еще 22 июня 2018 г. Арбитражный суд Татарстана по иску ДК обязал поставщика исполнить обязательства по контракту от 2 мая 2017 г. и выплатить еще 1 млн руб. с лишним в качестве неустойки и штрафа.

Сэкономленные в районах миллионы при заключении контрактов на оборудование направили на закупку кресел в кинозалы, которые поставил в Мамадыш и Актаныш все тот же Волков уже в качестве представителя ООО "Хадар".

Павел Волков зарегистрирован в качестве ИП в Самарской области, основной вид деятельности - демонстрация кинофильмов. Он же является директором и соучредителем группы самарских компаний: "Планета Чудес" и "Джой" (деятельность в сфере развлечений), "Соната" (подача напитков), КЦ "Вертикаль" (аренда и управление собственным и арендованным имуществом), имеет долю в ООО "Гамма" (деятельность в области демонстрации кинофильмов). Ранее Волков рулил еще и пензенским ООО "Линия" (деятельность в сфере демонстрации кинофильмов), сейчас компания ликвидирована.

В Казани рабочим местом Волкова был торговый комплекс "XL" на ул. Ямашева, 97. Именно по этому адресу зарегистрировано ООО "Киномаг+", где Волков является руководителем. Основной вид деятельности ООО - производство кинофильмов, видеофильмов и телевизионных программ. Учредитель компании Степан Портов также владеет самарским ООО "Холдинг 24" (деятельность в сфере демонстрации кинофильмов) и ликвидируемым в Казани ООО "Пульс" (торговля лекарственными средствами в спецмагазинах (аптеках).

Занимался Павел Волков в Казани не только продвижением искусства в массы, но и арендой и управлением имуществом в ранге гендиректора и учредителя ООО "Первая объединенная корпорация".

В "Киномаге+" заявили, что готовы провести пресс-конференцию, чтобы официально заявить о необоснованности обвинений. "Они просто хотят доказать коррупционную схему, якобы он взятки давал. Поэтому давят на него Следственный комитет и оперуполномоченные БЭП", - поделился с изданием своим мнением главный инженер компании Автандил Лоскутов, заявив, что "лично монтировал хорошее, новое оборудование" и "ни контрафакта, ни б/у там не было".

По словам представителя "Киномага+", затянувшаяся поставка оборудования из Бельгии в Актаныш была связана с проблемами на таможне, но ее завершили еще полгода назад: "Им поставили даже два проектора, а они об этом молчат. Осталось только 70 кресел".

Прокомментировал знакомый Волкова и историю с третьим контрактом "Киномага+" по поставке в Кукморский ДК бельгийской техники, которую силовики называют китайской. "Экспертизы не было! Как они определяют - на глаз? Прекрасно все три года работало", - говорит Лоскутов. По информации издания, обвинение гендиректору "Киномага+" по кукморскому эпизоду не предъявлено.

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