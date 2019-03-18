Депутаты предложили не сносить все гаражи во дворах

В пятницу, 15 марта, в Самарской губернской думе под председательством Михаила Матвеева состоялось рабочее совещание комитета по местному самоуправлению по вопросу предоставления земельных участков под некапитальные объекты на территории Самарской области.

"Вопрос ликвидации незаконных металлических гаражей, отсутствия парковочных мест во дворах, нехватка площадок под автостоянки стоит достаточно остро. Необходимо найти компромиссное решение, которое бы позволяло, с одной стороны, пользователям объектов (тех, которые никому не мешают, не нарушают правил благоустройства) временно сохранить существующий статус-кво, а, с другой стороны, муниципальным властям реализовывать свои полномочия по благоустройству города и пополнению местного бюджета", — открыл заседание Михаил Матвеев.

По информации руководителей внутригородских районов Самары, в Железнодорожном районе около 5 тыс. металлических гаражей, порядка 2 тыс. из них заактивированы и внесены в реестр незаконных. За прошлый год было утилизировано более 500 гаражей. Из них районные власти вывезли около 20, остальные гаражи ликвидировали сами владельцы.

В Промышленном районе насчитывается порядка 10-12 тыс. незаконных строений. В 2018 г. органы местного самоуправления вывезли 341 гараж, еще 2592 гаража были демонтированы добровольно владельцами. За первый квартал текущего года уже ликвидировано 58 металлических гаражей районной властью и 443 гаража — добровольно.

В Кировском районе из 8 тыс. металлических гаражей около 2,5 тыс. были демонтированы в рамках мероприятий по подготовке к ЧМ 2018. В настоящее время ведется точечная расчистка территории района.

Уполномоченный по правам предпринимателей в Самарской области Евгений Борисов призвал городские власти провести ревизию существующих стоянок и "подогнать" их под территорию благоустройства.

"Нужно делать во дворах карманы для цивилизованной бесплатной парковки автомобилей; грамотно и эффективно использовать те территории, которые на данный момент просто простаивают или заняты незаконными объектами. В то же время мы не должны массово все металлические гаражи пускать под бульдозер. Есть объекты, которые никому не мешают. Они, в принципе, могут быть временно оставлены, пока эта территория не будет реально востребована под благоустройство. При этом такие объекты должны быть каким-то образом временно узаконены, чтобы люди могли ими пользоваться и платить определенные деньги в местный бюджет", — подытожил Михаил Матвеев.

Он рассказал, что будет проведено еще одно совещание совместно с правовым управлением думы, с юристами департамента городского хозяйства, с администрациями внутригородских районов, с областным минимущества проведем еще одно совещание. По его итогам будет подготовлено обращение на имя губернатора и предложения, связанные с корректировкой законов.