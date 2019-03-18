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ЖКХ и благоустройство Общество

На обеспечение самарцев чистой водой направят 4,26 млрд рублей

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На обеспечение жителей Самарской области качественной питьевой водой в рамках программы "Чистая вода" будет выделено 4,26 млрд руб. до 2024 года. Такая информация была озвучена советником министра энергетики и ЖКХ Сергеем Ульянкиным на заседании комитета губернской думы по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды в понедельник, 18 марта.

По данным Роспотребнадзора, на 31 декабря 2017 г. качественной питьевой водой из централизованных систем обеспечено 84,2% жителей региона и 90% жителей городов области. По условиям программы, к 2024 г. эти показатели должны составить 89,6% и 96%, соответственно.

"Показатели не пугают. Они для нас подъемные", - отметил Сергей Ульянкин.

Он добавил, что уже подписаны соглашения с федеральными органами власти по показателям исполнения программы и финансированию.

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