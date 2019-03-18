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Законотворчество Власть и политика

Самарские депутаты хотят инициировать ужесточение требований к качеству продуктов питания

САМАРА. 18 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Депутаты Самарской губернской думы в текущем году намерены выйти с законодательной инициативой по ужесточению требований к качеству выставляемой на продажу мясной и другой пищевой продукции. Информация об этом содержится на сайте губернской думы.

Так, областные депутаты хотят инициировать на законодательном уровне введение документов, в которых будет прописана информация о применяемых пестицидах, ветеринарных препаратах и прочих средствах.

Соответствующие поправки и дополнения предлагается внести в технические регламенты Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции" и "О безопасности мяса и мясной продукции", а также в техргеламент Евразийской Экономической комиссии "О безопасности рыбы и рыбной продукции".
Обратиться с таким предложением в правительство РФ Самарская губернская дума планирует в текущем году.

Помимо этого, в регламенте "О безопасности мяса и мясной продукции", по мнению самарских депутатов, необходимо также прописать необходимость осуществления контроля за максимально допустимыми уровнями остатков в конечном продукте ветеринарных (зоотехнических) препаратов, стимуляторов роста животных, включая гормональные, и лекарственных средств, в том числе антибиотиков.

С этой инициативой в правительство РФ областные парламентарии планируют также обратиться в 2019 году.

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