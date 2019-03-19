В Самаре решается судьба почти 5 тыс. га леса

Мэрия Самары запустила процесс оформления лесных участков и обратилась в арбитраж, чтобы перевести их из "земель лесного фонда" в "земли иных категорий". К процессу подключились заинтересованные лица, которые в целом поддерживают власти и выдвигают дополнительные требования по своим территориям. Будущее почти 5 тыс. га зависит от решения судьи.

Участки площадью 4922,9 га, о которых идет речь, согласно сведениям Государственного лесного реестра (его ведет минлесхоз), относятся к Волжскому, Красноярскому и Ново-Буянскому лесничествам. Администрация Самары требует, чтобы министерство изменило категорию этих земель, поскольку, согласно генплану 2008 г., они входят в границы города.

По мнению адвоката в сфере экологии и природопользования Дмитрия Медведева, перевод из категории земель лесного фонда в земли иных категорий - мечта для всех пользователей лесных участков. "Ведь это не только снимает с граждан и юридических лиц множество обязанностей и ограничений по ведению деятельности на таких территориях, но и значительно повышает их привлекательность для рынка купли-продажи земли", - дополняет эксперт.

Победа в этом суде, сообщили в минлесхозе, позволит мэрии "приступить к работам по подготовке материалов в Рослесхоз по внесению изменений в границы Самарского лесопарка".

Дмитрий Медведев же считает, что при таком исходе дела территории станут осваиваться заинтересованными лицами заметно активнее. "А учитывая все те недоработки, которые были допущены региональным министерством лесного хозяйства в процессе разработки Лесного плана от 2008 года, победа мэрии весьма вероятна. Подобное уже было в 2006 году, когда муниципалитет добился исключения значительной территории в районе Студеного оврага из земель лесного фонда в угоду владельцам построенных там коттеджей", - добавил адвокат.

Как бы то ни было, положительное решение суда вовсе не гарантирует, что все 5 тыс. га станут городским лесом, так как частью спорной площади распоряжаются юрлица, преследующие свой интерес. А часть леса уже сложно назвать таковым.

Так, к рассмотрению дела подключились СНТ "Орленок", ООО "Юниверс", АО "АД Пластик Тольятти" с небольшой поправкой: им нужна категория земель населенных пунктов на своей территории. Последней компании принадлежит производство Винтайского машиностроительного завода, которое она выкупила у ОАО "Кузнецов" еще в 2016 году. А вот стать собственником участка под этим объектом у "АД Пластик Тольятти" не получается, поскольку он относится к землям лесного фонда.

"Из тех 5 тыс. га, за судьбу которых сейчас ведется судебная тяжба, лесопокрытой территорией по факту является не больше половины. Да и та представлена небольшими "островками", еще сохранившимися среди появившейся с 1990-х годов частной коттеджной застройки", - говорит Дмитрий Медведев.

На заседании 15 марта третьи лица выступили с ходатайством о привлечении к разбирательству Министерства природных ресурсов и экологии РФ в качестве собственника национального парка "Самарская Лука". Судья удовлетворил эту просьбу. Федеральное ведомство привлекают, чтобы определить, пересекаются ли спорные участки с территорией нацпарка.

Корреспонденту Волга Ньюс, в "Самарской Луке" уже пояснили, что земли, о которых идет речь в судебном разбирательстве, не являются территорией национального парка.

По словам председателя совета Самарской Зеленой лиги Сергея Симака, местные власти должны были приступить к оформлению лесных участков еще в 2008 г., но границы между лесничествами на федеральных землях и городскими лесами долгое время не устанавливались, так как не проводилось межевание.

"По официальной версии, оно не проводилось потому, что это дорого и зависит от площадей. Что же до неофициальной версии - могу предположить, что это связано с тем, что большому количеству влиятельных людей это делать было невыгодно, потому что создало бы проблемы для легализации незаконно захваченного лесного фонда. Также невыгодно и для чиновников, у которых не сходятся площадь того, что им передала область, с тем, что ставится на учет. Потому что за прошедшие годы площади лесов на территории Самары заметно "усохли", - говорит Сергей Симак.

Администрация Самары и Рослесхоз на вопросы Волга Ньюс не ответили.