Пассажир такси в Тольятти попытался угнать машину, но загнал ее в сугроб

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, подозреваемого в попытке угона автомобиля такси, сообщает пресс-служба ведомства.

Помощь стражей правопорядка, патрулировавших Автозаводский район, потребовалась на автозаправочной станции, расположенной на Московском проспекте. К прибывшим на место вызова патрульным обратился водитель такси, сообщивший, что вместе с клиентом, которого он вез, заехал на АЗС, чтобы заправить автомобиль. Оплатив бензин, мужчина вышел на улицу. Он увидел, что его машина стоит, врезавшись в сугроб, а пассажир исчез в неизвестном направлении.

Экипаж вневедомственной охраны начал поиски злоумышленника. Спустя непродолжительное время в ходе отработки прилегающей территории недалеко от места происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии передали 37-летнего местного жителя своим коллегам из полиции.

По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ "Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".