16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Начальника областного бюро МСЭ взяли под домашний арест Сотрудника администрации Кинельского района заподозрили в "продаже" муниципальной земли Вынесен приговор девяти самарцам, попавшимся на нефтеврезке В областном бюро МСЭ обнаружили хищение более 200 млн рублей В Самаре задержали серийных воров платежных терминалов

Преступления Происшествия

Пассажир такси в Тольятти попытался угнать машину, но загнал ее в сугроб

ТОЛЬЯТТИ. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 1051
Версия для печати

В Тольятти экипаж вневедомственной охраны Росгвардии задержал местного жителя, подозреваемого в попытке угона автомобиля такси, сообщает пресс-служба ведомства.

Помощь стражей правопорядка, патрулировавших Автозаводский район, потребовалась на автозаправочной станции, расположенной на Московском проспекте. К прибывшим на место вызова патрульным обратился водитель такси, сообщивший, что вместе с клиентом, которого он вез, заехал на АЗС, чтобы заправить автомобиль. Оплатив бензин, мужчина вышел на улицу. Он увидел, что его машина стоит, врезавшись в сугроб, а пассажир исчез в неизвестном направлении.

Экипаж вневедомственной охраны начал поиски злоумышленника. Спустя непродолжительное время в ходе отработки прилегающей территории недалеко от места происшествия стражи правопорядка обнаружили и задержали мужчину, внешность которого совпадала с описанием разыскиваемого. Сотрудники Росгвардии передали 37-летнего местного жителя своим коллегам из полиции.

По итогам дальнейшего разбирательства возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК РФ "Покушение на неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения (угон)".

Как вы относитесь к своей управляющей компании?

архив опросов

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31