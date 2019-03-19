Самарчанка с пенсией в 9 тысяч выживает без плиты, холодильника и с текущей крышей

В Самаре пожилая женщина, работавшая ранее врачом, попыталась обратиться в суд и взыскать ущерб за протечку крыши, но у нее ничего не получилось.

Как рассказала Волга Ньюс директор ООО Юридическая компания "Юстиция" Екатерина Ефременкова, странная ситуация произошла в Самарском районе региональной столицы.

По словам юриста, пенсионерка сейчас живет в однокомнатной квартире на последнем этаже дома на ул. Ленинской, обслуживаемого компанией "Жилсервис". Получает пенсию — около 9 тыс. рублей.

"Уже три года каждую весну и осень ее квартиру заливает с крыши, — рассказала Екатерина Ефременкова. — При том, что оплата по коммуналке составляет 1/5 от ее пенсии. Она перестала ее платить. В 2016 г. из-за протечек крыши у женщины перестал работать холодильник. Денег на новый нет, поэтому она не покупает продукты, которые не сможет съесть сразу".

Потом у пенсионерки перестала работать и газовая плита.

Потоки воды в этом году лились и в Рождество. Сейчас же в квартире все накрыто клеенкой — ее женщина покупала, подсчитывая каждую копейку.

"Управляющая компания на заявления не реагирует, — рассказывает юрист. — Мы обратились в суд. Поясню, что для обращения в суд по возмещению ущерба по залитиям, заявитель освобождается от государственной пошлины, но для доказательства размера ущерба необходимо сделать оценочную экспертизу, в Самаре она стоит от 9000 до 12 000 рублей. Моей клиентке таких денег взять просто неоткуда, поэтому я предложила ей вариант: вызвать строителя, который составит смету ремонта, и мы будем примерно знать рыночную стоимость ремонта".

Юрист говорит — судье не понравилось, что пенсионерка не заплатила за экспертизу и обязал истца провести строительно-техническую экспертизу, которая стоит от 30 тыс. рублей.