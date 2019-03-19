По факту гибели женщины в ДТП на ул. Утевской возбудили уголовное дело

В Самаре возбудили уголовное дело в связи с ДТП, в котором погибла женщина. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Напомним, авария произошла утром 4 марта на ул. Утевской. Женщина пересекала проезжую часть с шестилетней дочерью по пешеходному переходу, чтобы сесть в автобус. В этот момент ее сбил водитель Mercedes. Самарчанка успела заметить несущийся на них автомобиль, оттолкнула свою дочь в сторону, а сама погибла под колесами машины.

Иномаркой управляла 33-летняя женщина. По словам очевидцев, трагедия случилась из-за того, что автомобилистка решила объехать остановившийся перед пешеходным переходом автомобиль.

В пресс-службе ГУ МВД России уточнили, что уголовное дело квалифицировали по ст. 264 УК РФ ("Нарушение ПДД, повлекшее по неосторожности смерть").