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В комиссию по застройке и землепользованию при главе Самары предлагают включить районных и областных депутатов

САМАРА. 19 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В комиссию по застройке и землепользованию при главе Самары предложили ввести представителей районов и губернской думы. С такой инициативой на комитете губдумы по строительству во вторник, 19 марта, выступил депутат Александр Милеев.

По его словам, сейчас в составе комиссии есть 10 депутатов от гордумы Самары. Он предлагает закрепить 9 из 10 мест за представителями каждого из советов депутатов внутригородских районов.

Также, по мнению Милеева, в комиссию должны входить четыре депутата от губдумы - по одному от каждой парламентской партии. Это предложение он мотивировал тем, что разрешение на строительство выдает минстрой - структура областного уровня.

"Сейчас от гордумы в комиссии участвуют представители комитетов, но они не всегда профильные. Мы создавали новую систему самоуправления, надо наполнить ее полномочиями. Стройки ведутся на конкретных территориях, и надо учитывать мнения представителей районов", - считает Александр Милеев.

Против этой инициативы выступили представители минстроя и горадминистрации. Аргументация сводилась к тому, что действующий механизм формирования комиссии достаточно эффективен, а изменения усложнят принятие решений. Представитель областной прокуратуры против инициативы депутата не возражал, отметив, что она обоснованна.

"Город хочет контролировать комиссию", - трактовал выступление представителя мэрии Александр Милеев.

В итоге думский комитет решил дождаться официального заключения минстроя и гордумы Самары.

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