В Самаре покажут спектакль Томаса Остермайера, поставленный в "Комеди Франсез"

В четверг, 21 марта, в 19:00 "КиноВертикаль" покажет спектакль "Двенадцатая ночь" (18+) "Комеди Франсез" в постановке одного из самых интересных режиссеров современного театра - Томаса Остермайера.

Для своей первой работы в парижском театре знаменитый немецкий режиссер Томас Остермайер выбрал автора, с пьесами которого работает уже долгое время: он ставил "Гамлета", "Отелло", "Ричарда III" и "Сон в летнюю ночь". Заработав репутацию постановщика, который успешно совмещает верность сюжету и свободу интерпретации, художественный руководитель берлинского "Шаубюне" все больше фокусируется на том, что называют актерским психологическим театром.

В "Двенадцатой ночи" он отправляет артистов в Иллирию, царство иллюзий и уловок, территорию эмоций c опасной изнанкой, где бродит безумие. Комедия положений рассказывает историю Виолы, спасенной во время кораблекрушения. Спасся и ее брат-близнец Себастьян, которого она считает погибшим.Виола переодевается мальчиком, берет имя Цезарио и поступает пажом на службу к герцогу Орсино. Орсино влюблен в благородную Оливию и посылает пажа объясниться с ней. Но Виола, тайно влюбленная в Орсино, столь преуспевает в этой роли, что ее Цезарио внезапно сам завоевывает любовь Оливии.

Героям предстоит разобраться со смешным и жестоким любовным маскарадом - в сопровождении ренессансной музыки, исполняемой на сцене по традиции шекспировского театра. Для своего спектакля Остермайер выбрал новый перевод на французский, осуществленный его давним соратником, драматургом Оливье Кадьо. Режиссер выносит на первый план глубину экзистенциальных вопросов, которые в пьесе Шекспира провоцируются любовной интригой, приправленной переодеваниями.