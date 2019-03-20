Газовики готовятся к безопасному прохождению паводка

Для обеспечения безопасного и безаварийного газоснабжения потребителей в период паводка Средневолжская газовая компания провела все необходимые подготовительные работы.

Усилен контроль за расположенными вблизи объектов социального назначения газопроводами, в охранной зоне которых ведутся строительные и земляные работы. Вблизи газопроводов, проходящих через водные преграды, овраги, организовано круглосуточное дежурство аварийных бригад.

Перепад температур грунта в дневное и ночное время может привести к утечке газа из подземных газопроводов, который под слоем замерзшей почвы может распространяться на большие расстояния, проникать в погреба и подвалы.

Прежде чем спуститься в подвал или погреб, необходимо убедиться в отсутствии запаха газа.

Повышенная влажность и сильный ветер способствуют разрушению оголовков дымоходов, нарушается тяга, что может привести к отравлению жильцов продуктами сгорания. Чтобы не случилось трагедии, необходимо неукоснительно соблюдать правило проверки тяги до розжига и во время работы газовых приборов.

Важно помнить, что в случае затопления весенними водами газовых приборов, находящихся в квартирах, необходимо перекрыть все краны перед газовыми приборами и на вводе в дом. Подключение можно производить только после их проверки специалистами газовой службы.