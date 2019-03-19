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Театр Культура

Самарский театр кукол отмечает юбилей спектакля "Каштанка"

САМАРА. 20 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 20 марта, в 11:15 на малой сцене Самарского академического театра оперы и балета (пл. Куйбышева, 1) Самарский областной театр кукол покажет спектакль "Каштанка".

В Год театра Самарский театр кукол отпразднует свой профессиональный праздник - Международный день кукольника - открытием цикла показов спектаклей из постоянного репертуара театра, которые в 2019 году отмечают юбилей со дня премьеры.

Первым в этом году отмечает свой юбилей спектакль, поставленный по классике мировой литературы - рассказу А.П.Чехова "Каштанка". Его премьера состоялась 27 марта 2009 года. За свою историю постановка участвовала в Международном фестивале КУКАРТ- IX г. Санкт-Петербург (2009 г.), I Международном театральном фестивале "Театральное вече", "Дни Чехова в Великом Новгороде" (2009 г.).
Спектакль представляет собой "черный кабинет" - вид кукольного театра, для которого характерна иллюзия самостоятельности персонажей.

Режиссер-постановщик - Владимир Гусаров; художник-постановщик - заслуженный деятель искусств Республики Хакасия Александр Алексеев (г. Санкт-Петербург); композитор - Ирина Белова (г. Москва).

В программе мероприятия - поздравления от актеров Самарского областного театра кукол, интерактивная викторина с розыгрышем пригласительных билетов на спектакли из репертуара Самарского театра кукол, фото со зрителями. 

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