В регионе для застройщиков проведут аудит обоснования инвестиций

В среду, 20 марта, на базе ГАУ СО "Государственная экспертиза проектов в строительстве" состоялся семинар для представителей подрядных организаций Фонда капитального ремонта. Темой его стали составление проектно-сметной документации по программе капремонта и процедура прохождения ее госэкспертизы.

Отметим, что такие семинары для проектировщиков и застройщиков проходят регулярно с 2018 года. Здесь рассматриваются актуальные вопросы строительства, например, новые требования к формату электронных документов, типовые ошибки в технической документации по инженерным и инженерно-геологическим изысканиям, вопросы при проведении экспертизы проектной документации.

В марте-апреле эксперты проведут встречи с руководителями саморегулируемых организаций региона, где обсудят вопросы повышения качества подготовки проектной документации.

А уже сейчас для них есть новая услуга - аудит обоснования инвестиций. Она поможет избежать многих ошибок на стадии разработки проектной документации, а не в ходе рассмотрения уже готового проекта.