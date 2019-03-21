Жителей Безымянки вечерами душит запах жженых проводов

Жители Самары почти два месяца пытаются привлечь внимание городских властей к тому, что вечерами в районе Безымянки не продохнуть от запаха жженых проводов. Люди жалуются, что от этого запаха тошнит и начинает болеть голова.

"В границах улиц Физкультурной, Металлистов и Теннисной вечерами систематически стоит запах, напоминающий жженную резину. Воздух настолько загрязнен, что даже в мороз при открытом окне чувствуется смог", - сообщали самарцы в соцсети в начале февраля. По их информации, в строении между улицами Юбилейной и Теннисной какие-то люди занимаются обжигом проводов.

Накануне специалисты департамента городского хозяйства и экологии Самары отрапортовали, что днем выезжали на указанную территорию, но факта обжига не выявили. "Запах, предположительно, схож с запахом креозота, источник запаха на сегодняшний день не установлен. Обследование будет проводиться повторно", - уточнили в ведомстве.

Жители требуют повторной проверки и настаивают, чтобы она производилась в вечернее время суток, отмечая, что запах появляется после 20:00.