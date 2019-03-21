Две иномарки не поделили перекресток пр. Ленина/ул. Осипенко

Днем 21 марта на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко столкнулись два автомобиля, предположительно, Toyota и Chevrolet, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, травмы в аварии получил водитель японской иномарки, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение. На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи. Случившееся нашло отражение в соцсетях. По сообщениям очевидцев, после столкновения Toyota остановился на перекрестке. Какие у него повреждения, сейчас неизвестно. А Chevrolet встал напротив остановки общественного транспорта. У него сильно повреждена передняя часть кузова. Обстоятельства случившегося устанавливаются.