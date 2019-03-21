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ДТП Происшествия

Две иномарки не поделили перекресток пр. Ленина/ул. Осипенко

САМАРА. 21 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Днем 21 марта на перекрестке пр. Ленина и ул. Осипенко столкнулись два автомобиля, предположительно, Toyota и Chevrolet, об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным стражей порядка, травмы в аварии получил водитель японской иномарки, который самостоятельно обратился в медицинское учреждение.

На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, МЧС и врачи скорой помощи.

Случившееся нашло отражение в соцсетях. По сообщениям очевидцев, после столкновения Toyota остановился на перекрестке. Какие у него повреждения, сейчас неизвестно. А Chevrolet встал напротив остановки общественного транспорта. У него сильно повреждена передняя часть кузова.

Обстоятельства случившегося устанавливаются.

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