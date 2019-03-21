СКС может получить в концессию сети Самараводоканала уже в этом году

В текущем году договор аренды сетей МП "Самараводоканал", заключенный с ООО "Самарские коммунальные системы" (СКС) в 2012 г., может трансформироваться в договор концессии. Об этом в четверг, 21 марта, сообщил заместитель министра экономического развития, инвестиций и торговли Самарской области Олег Майоров на заседании комитета по бюджету и финансам губернской думы.

"Мы являемся одними из пионеров в этом вопросе в РФ. Надеемся, что эту работу в текущем году закончим", - подчеркнул он и уточнил, что работа ведется совместно с администрацией Самары.

В пресс-службе СКС подтвердили эту информацию. "Такая работа действительно ведется - по всем уровням, включая и технологический, и экономический процессы. Мы заинтересованы в заключении концессионного соглашения", - сообщили в СКС, воздержавшись от более подробных комментариев.

В пресс-службе администрации города также подтвердили, что такой вопрос рассматривается.

Напомним, ООО "СКС" является дочерним обществом ООО "Волжские коммунальные системы" и входит в федеральный холдинг РКС.

В 2012 г. производственно-технический комплекс МП "Самараводоканал" по итогам конкурса был передан "Самарским коммунальным системам" в аренду сроком на 35 лет. Согласно условиям договора, ежегодно ООО "СКС" перечисляет муниципальному предприятию по 500 млн рублей.

ФАС и СКС не смогли оспорить в Верховном Суде отказ в повышении тарифов на воду Верховный Суд РФ отказал Федеральной антимонопольной службе и ООО "Самарские коммунальные системы" в кассации на решения судов нижестоящих инстанций по иску министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Самарской области, требовавшего признать незаконным повышение тарифов на холодное водоснабжение и водоотведение. Соответствующие документы опубликованы на сайте суда.

В 2013 г. была утверждена инвестиционная программа СКС на 2013-2019 гг. на 3,6 млрд рублей.

В 2017 г. СМИ со ссылкой на областное министерство энергетики и ЖКХ сообщали, что исполнение программы за 2013-2016 гг. составило 45% при плане в 98%.

Тем не менее, по информации официального сайта СКС, по состоянию на конец 2016 г. вложения компании в системы водоснабжения и водоотведения Самары составили 1,8 млрд рублей.

Отметим, информация о планах по переводу договора аренды сетей Самараводоканала в концессионное соглашение озвучивалась и ранее. Так, в марте 2017 г. сообщалось о том, что подготовка объектов водоснабжения и водоотведения Самары может завершиться уже к 1 октября.

Тогда "Самарское обозрение" со ссылкой на начальника отдела по связям с общественностью СКС Марию Алмазову отмечало, что в случае заключения концессии "Самарские коммунальные системы" более не будут перечислять муниципальному предприятию арендные платежи, а смогут реинвестировать эти средства в инфраструктуру водоснабжения и водоотведения города.

В конце декабря 2018 г. компания опубликовала пресс-релиз о низком качестве воды в Куйбышевском и Красноглинском районах, в котором упомянуло, что "в случае подписания концессионного соглашения" в инвестпрограмму войдут затраты на строительство двух водоводов от насосной станции второго подъема НФС-2 (в Студеном Овраге) до НФС-3 в Самарском Заречье. Ориентировочная протяженность водоводов - 45 км, диаметр труб -по 1000 мм. Срок строительства - до 2024 года.

Реализация этого проекта, по информации компании, решит проблему дефицита и качества воды в Куйбышевском, части Кировского, Красноглинского и Волжского районов.