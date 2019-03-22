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Производство "Самарского хлебозавода №2" выставлено на продажу

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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На продажу выставлено производство ООО "Самарский хлебозавод №2" на ул. Спортивной, 13. Сообщение об этом появилось на площадке бесплатных объявлений.

Фото: Андрей Савельев

В нем говорится, что окупаемость завода составляет семь-восемь лет, площадь земли - 2 га, помещений - 10 тыс. кв. метров. Производство продают за 450 млн рублей.

Связаться с сотрудниками хлебозавода не удалось: по телефонам, указанным на сайте компании, никто не отвечает.

По информации ИАС Seldon Basis, ООО "Самарский хлебозавод №2" зарегистрировано в 2008 году, хотя производство на этом месте, если верить официальному сайту компании, работает с 1933 года. Уставный капитал составляет 20 тыс. рублей. Владелец и гендиректор - Кярим Ягудин. Чистая прибыль на 2017 год (более поздних данных нет) - 1,3 млн руб., выручка - более 191 млн рублей.

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