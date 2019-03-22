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ЖКХ и благоустройство Общество

Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе

САМАРА. 22 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 22 марта, глава Самары Елена Лапушкина провела выездное совещание в Куйбышевском районе, в ходе которого осмотрела улично-дорожную сеть и дворовые территории.

Фото: пресс-служба мэрии Самары

Маршрут объезда был составлен с учетом жалоб горожан на содержание дорог и придомовых территорий, а также на недобросовестную работу управляющих компаний, которые самарцы передают через единую диспетчерскую службу, районную администрацию, службы благоустройства, либо через социальные сети.

Жители пожаловались главе города на состояние тротуаров. В частности, тротуар вдоль домов по улице Уральской затапливают талые воды, затрудняя передвижение пешеходов. Кроме того, на участке в районе дома №44 асфальтовое покрытие на тротуаре полностью разрушено.

"Здесь в прошлом году сотрудники "Самарских коммунальных систем" проводили восстановительно-аварийные работы, в результате чего был поврежден асфальт", - доложил главе директор муниципального предприятия "Благоустройство" Евгений Садовников.

Елена Лапушкина поручила связаться с руководством ресурсной компании и уточнить, в какие сроки будут выполнены работу по благоустройству территории. В тех местах, где талые воды застаиваются, глава города поручила коммунальщикам произвести откачку вод и расчистку от снежных накоплений.

Также жители обратились к мэру с просьбой обустройства тротуара по ул. Обувной. Этот вопрос уже звучал на одном из личных приемов главы. Елена Лапушкина обратила внимание руководства департамента городского хозяйства и экологии на необходимость приоритетного включения этого объекта в план ремонтных работ и принятии временных мер - отсыпке асфальтобетонным гранулятом пешеходной зоны при наступлении благоприятных погодных условий.

Также Елена Лапушкина обратила внимание главы администрации Куйбышевского района Александра Моргуна на то, что с кровель зданий на ул. Уральской свисает наледь.

"Оперативно связывайтесь с управляющей компанией, обслуживающей эти дома, передавайте информацию для скорейшего принятия мер и лично контролируйте ситуацию. Напомните им, что своим бездействием и халатным отношением они подвергают угрозе жизни людей", - обратилась Елена Лапушкина к руководству Куйбышевского района.

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