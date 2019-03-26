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В Самаре под асфальт провалился автомобиль с водителем

САМАРА. 26 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Во вторник, 26 марта, в Самаре на улице Молодогвардейской, 94 под асфальт провалился автомобиль, сообщает tvsamara.ru.

По информации телеканала, находившуюся в машине девушку вытащили. Подробности происшествия уточняются.

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