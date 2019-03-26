Водитель провалившейся в яму легковушки: "Это безобразие"

В Lada Kalina, провалившейся под асфальт в Самаре, был водитель Данила и его сверстница — пассажирка. Они вместе учатся в техникуме и утром ехали на занятия.

Данила рассказал корреспонденту Волга Ньюс, что не первый раз ставит машину во дворе дома № 94 по ул. Молодогвардейской. И сегодня решил поступить также.

"Примерно в девять часов утра я заехал в этот двор, увидел свободное место и начал парковаться. Тут я почувствовал, что правое переднее колесо начало уходить вниз. Я не понял, что происходит. Вышел из машины, и она вдруг мигом провалилась передней частью вниз. В тот момент девушка оставалась в салоне, а машина ушла в яму полностью по задние колеса", — рассказывает водитель.

По словам Данилы, прибежали какие-то ребята, которые помогли вытащить пассажирку из машины через багажник. К счастью, девушка уцелела, но случившееся произвело на нее шокирующее впечатление. Сама она от комментариев по поводу случившегося воздержалась.

В Самаре под асфальт провалилась Lada Kalina Во вторник, 26 марта, около 10:53, во дворе дома № 94 по ул. Молодогвардейской в Самаре под асфальт провалилась Lada Kalina. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Данила же рассказал, что на место происшествия приезжали сотрудники экстренных служб и представители администрации Самарского района. Успокаивали, обещали оказать содействие.

Автомобиль вытаскивали из ямы краном. На кузове провалившейся легковушки образовалось множество вмятин и царапин, уцелел, пожалуй, только багажник. Также было повреждено лобовое стекло. Земля набилась в кузов. По словам водителя, автомобиль сейчас не пригоден для эксплуатации.

Сам Данила коротко охарактеризовал произошедшее: "Это безобразие. Я не знаю, почему так могло произойти, что с виду абсолютно целый асфальт вдруг мог вот так разрушиться и провалиться. Сейчас в автомобиле оказалась девушка. Но ведь в такой ситуации мог оказаться другой автомобиль, и в его салоне могли бы находиться дети или пожилые люди. И сложно сказать, что тогда бы произошло. Они могли бы просто не вылезти".

По словам Данилы, сейчас он намерен разобраться в случившемся и юридическим путем решать вопрос о привлечении виновных к ответственности.