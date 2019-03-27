Сотрудники полиции изъяли арсенал оружия у жителя Волжского района

Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Омега" регионального управления Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Волжского района изъят арсенал оружия, сообщает пресс-служба Главка.

Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области — полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн,у 35-летнего владельца схрона изъят автомат Калашникова и боекомплект к нему, девять единиц огнестрельного оружия различных марок, около 300 патронов различного калибра, а также 1,5 кг взрывчатого вещества. Все изъятые предметы были направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, которое показало, что оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ и 222.1 УК РФ. Ведется предварительное расследование.