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Сотрудники полиции изъяли арсенал оружия у жителя Волжского района

САМАРА. 27 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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Сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Самарской области при силовой поддержке бойцов СОБР "Омега" регионального управления Росгвардии в результате оперативно-разыскных мероприятий в одном из поселков Волжского района изъят арсенал оружия, сообщает пресс-служба Главка.

Фото: ГУ МВД по Самарской области

Как сообщил начальник отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Самарской области — полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн,у 35-летнего владельца схрона изъят автомат Калашникова и боекомплект к нему, девять единиц огнестрельного оружия различных марок, около 300 патронов различного калибра, а также 1,5 кг взрывчатого вещества. Все изъятые предметы были направлены для проведения исследования в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Самарской области, которое показало, что оружие и боеприпасы являются пригодными для стрельбы.

В настоящее время мужчина задержан в порядке ст. 91 УПК РФ. Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных ст. 222 УК РФ и 222.1 УК РФ. Ведется предварительное расследование.

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