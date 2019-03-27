Ресурсоснабжающим организациям придется пересмотреть свои инвестпрограммы

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров поручил министерству энергетики и ЖКХ совместно с главами городов и председателем правительства провести переговоры со всеми ресурсоснабжающими организациями о пересмотре их инвестпрограмм. Об этом глава региона сообщил в рамках своего послания к жителям и депутатам.

"Мы вправе этого требовать. Особенно там, где принято решение муниципалитетами о повышении тарифов", — подчеркнул Дмитрий Азаров.

Такое решение он объяснил необходимостью переломить ситуацию с высоким износом инженерных сетей в городах и районах области.

"Год назад я говорил про исчерпание возможностей инженерной инфраструктуры городов и сел. И прошедший год только подтвердил этот вывод. При нынешнем уровне износа сетей аварии, подобные той, что произошла в Самаре, где без отопления осталось 338 многоквартирных домов, будут продолжаться", — пояснил глава региона.

В завершение Дмитрий Азаров напомнил, что ответственность за жизнеобеспечение городов и сел лежит на муниципальной власти. "А у нас некоторые главы от губернатора узнают об авариях, случившихся на их территории. Я сам главой работал муниципального образования, губернатор знать не знал про аварии в Самаре. А сейчас у нас и губернатор, и министр, и правительство решают эти задачи, с которыми обязана справляться муниципальная власть. Это никуда не годится", — заявил губернатор и посоветовал главам районов сконцентрироваться на своей работе.