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ДТП Происшествия

В Самаре под колесами КамАЗа погибла женщина

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 27 марта, в 23:00, в Зубчаниновке в Самаре участником ДТП стал 23-летний водитель КамАза, который ехал по ул. Магистральной со стороны Ракитовского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 78/1 по ул. Магистральная он сбил 44-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода.

В результате аварии женщина скончалась.

На место происшествия работали полицейские. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.

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