В Самаре под колесами КамАЗа погибла женщина

В среду, 27 марта, в 23:00, в Зубчаниновке в Самаре участником ДТП стал 23-летний водитель КамАза, который ехал по ул. Магистральной со стороны Ракитовского шоссе. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

По предварительным данным полицейских, напротив дома № 78/1 по ул. Магистральная он сбил 44-летнюю женщину, пересекавшую проезжую часть вне пешеходного перехода. В результате аварии женщина скончалась. На место происшествия работали полицейские. По факту случившегося ведется проверка, по окончании которой будет принято процессуальное решение.