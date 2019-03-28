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Экология Общество

Депутаты губернской думы обсудили состояние воздуха в регионе в 2018 году

САМАРА. 28 МАРТА. ВОЛГА НЬЮС.
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26 марта в Самарской губернской думе состоялось заседание общественной комиссии по вопросам охраны окружающей среды, посвященное контролю источников загрязнения атмосферного воздуха на территории региона и охране здоровья населения.

Фото: предоставлено ГК "ЭкоВоз"

Заседание открыл заместитель председателя комитета СГД по ЖКХ, ТЭК и охране окружающей среды Денис Волков. Он отметил, что в минувшем году поступило очень много обращений от граждан Самарской области. "Мы не имеем права игнорировать сигналы от населения. Каждый из них нуждается в проработке и соответствующей реакции со стороны контролирующих органов. В то же время со своей стороны мы — депутаты, чиновники и общественники — должны предложить решения ряда экологических проблем и сделать все возможное, чтобы претворить их в жизнь. В этом году благодаря федеральным партийным проектам "Единой России", таким как "Чистая страна" у нас появится больше инструментов для решения экологических задач. Но для того чтобы правильно использовать их, мы обязаны быть погружены в региональную проблематику и уже сейчас знать все болевые точки", — подчеркнул Денис Волков.

Наталья Евсеева (ФГБУ "Приволжское УГМС") отметила, что расположенные в области 32 стационарных поста контроля атмосферного воздуха нуждаются в модернизации, так как не отвечают современным требованиям. Для модернизации станций требуется четкая актуализация выбросов. Также замеры проводятся три раза в сутки в определенное время, что исключает ночное время, праздничные и выходные дни, в которые поступает наибольшее количество жалоб.

Представители природоохранной прокуратуры и Росприроднадзора по Самарской области рассказали о проверках и наложенных на предприятия штрафах в 2018 году. По итогам расследований в судебном порядке было наказано 17 должностных и 7 юридических лиц.

Представители департаментов городских округов рассказали о количествах обращений граждан о состоянии атмосферного воздуха и реагировании на них. По словам руководителя управления охраны окружающей среды Андрея Христова, в Самаре было инициировано 58 000 проб воздуха, из них только в 64 было выявлено нарушение предела допустимости вредных веществ. Самым проблемным остается Куйбышевский район. Из него за прошедший год получено более 40 обращений. По словам Надежды Павлиновой, руководителя управления природопользования и охраны окружающей среды департамента городского хозяйства администрации Тольятти, до 1 октября в городе должна заработать мобильная лаборатория, позволяющая осуществлять все необходимые замеры и предоставлять информацию жителям.

Во время обсуждения докладов эксперты рекомендовали УГМС сделать более доступной и понятной информацию о состоянии окружающей среды для жителей области, а также перенести процесс мониторинга окружающей среды в режим онлайн. Кроме того, необходимо обязательно разработать и принять областную программу по модернизации системы мониторинга атмосферного воздуха. Основной задачей модернизации системы мониторинга атмосферного воздуха является определение специфических загрязняющих веществ, характерных для каждой отдельной территории, а также определение мест локализации новых постов и маршрутов передвижения мобильных станций.

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