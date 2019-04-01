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Преступления Происшествия

Самарского нейрохирурга подозревают в передаче взятки

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самаре врача-нейрохирурга СГКБ № 2 Евгения Козлова подозревают в посредничестве во взяточничестве, сообщает СУ СК по Самарской области.

По версии правоохранителей, Козлов и некто Борис Черняк создали преступную группу для посредничества при передаче взяток сотрудникам медицинских учреждений Самары.

В октябре 2018 г. к Черняку обратился гражданин по вопросу оформления документов для получения группы инвалидности.

"Подозреваемый, позиционируя себя как лицо, обладающее широкими связями среди работников медицинских учреждений города Самары, предложил оказать помощь в оформлении указанных медицинских документов за денежное вознаграждение в размере 250 тыс. рублей", - сообщает СУ СК.

После этого Козлов получил 70 тыс. руб. для подкупа других сотрудников медицинских учреждений. Удалось ли ему довести замысел до конца, не указывается.

При этом следствие не исключает, что это не единственный эпизод преступной деятельности, и просит граждан, пострадавших от незаконных действий подозреваемых, обратиться по телефону: 339-12-92.

"В соответствии с примечанием к ст. 291.1. УК РФ лицо, совершившее преступление, предусмотренное данной статьей, освобождается от уголовной ответственности, если оно активно способствовало раскрытию и (или) пресечению преступления и добровольно сообщило о совершенном преступлении в орган, имеющий право возбудить уголовное дело", - напоминают в ведомстве.

Сейчас продолжается расследование уголовных дел. Оперативное сопровождение осуществляется сотрудниками подразделения ГУ МВД России по Самарской области.

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