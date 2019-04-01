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Пасхальная выставка "Благословенная Самара" приглашает в гости

САМАРА. 1 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 3 по 9 апреля в ВК "Экспо-Волга" откроет двери традиционная православная выставка-ярмарка "Благословенная Самара". Мероприятие пройдет совместно с Самарской Епархией по благословению Сергия, Митрополита Самарского и Тольяттинского. Главная тема пасхального проекта — здоровый образ жизни, душевное равновесие и исцеление.

Центральная святыня выставки — Ковчег с частицами мощей Св. Великомученика и целителя Пантелеймона, Свт. Луки Крымского, Св. Апостола и Евангелиста Луки продолжает основную тему. Торжественный молебен в честь открытия выставки состоится 3 апреля в 12.00. На протяжении всех дней выставки впервые пройдут молебны с освящением масла.

Организаторы выставки делают большой подарок для всех православных — каждый день их будет ждать уникальная дополнительная святыня. Программа выставки насыщена встречами с интересными гостями.

Для всех желающих 6 и 7 апреля Клуб скандинавской ходьбы "Доброходы" проведет мастер-класс по скандинавской ходьбе. Помимо этого посетителей ждут спектакли, музыкальные концерты, беседы о житие православных целителей, мастер-классы по рукоделию для взрослых и детей.

Пасхальная ярмарка порадует подарками и сувенирами, изделиями из дерева, стекла, керамики, шерсти ручной работы, домашним текстилем, натуральными сладостями, орехами, грибами и травами.

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