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Газовая отрасль ТЭК

Попутный газ от самарских нефтяников вновь идет в дело

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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ООО "Средневолжская газовая компания" успешно реализовала проект по возобновлению приема попутного газа от ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" в сети газоснабжения. После перерыва в несколько лет газ из скважин, переработанный и доведенный до показателей ГОСТа, вновь поступает жителям сел. В настоящее время его используют сельчане Грачевки, Филипповки и Большой Малышевки Кинельского района.

слесарь Комсомольского участка филиала "Кинельгоргаз" ООО "СВГК" знакомится с новым оборудованием слесарь Комсомольского участка филиала "Кинельгоргаз" ООО "СВГК" знакомится с новым оборудованием
Фото: предоставлено ООО "СВГК"

Для того чтобы принять подготовленный и очищенный нефтяниками попутный газ, специалисты СВГК проложили 14,5 километров полиэтиленового газопровода высокого давления, построили блочный узел расхода газа, а также четыре подводных перехода через реки Грачевка и Кутулук. Врезка построенного участка в действующий газопровод осуществлялась под давлением, без приостановки газоснабжения потребителей.

Нынешний прием попутного газа в систему газоснабжения является повторным: первый опыт уже проводился несколько лет назад. По решению поставщиков попутного газа проект на некоторое время был приостановлен. Новый пуск произошел на оборудовании, которое было дополнительно модернизировано. Усовершенствованный газопринимающий и транспортирующий комплекс оснащен всем необходимым для мониторинга качества топлива, технических параметров системы, а также для ее дистанционного управления.

Реализованный совместно с ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта" проект позволяет использовать по назначению ценный энергетический ресурс месторождений Самарской области и снизить экологическую нагрузку от выбросов в атмосферу. Совместный проект реализован в соответствии с постановлением Правительства РФ "О мерах по стимулированию сокращения загрязнения атмосферного воздуха продуктами сжигания попутного нефтяного газа на факельных установках".

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