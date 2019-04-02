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Пищевая промышленность АПК и пищепром

Полезный хлеб от Самарского хлебозавода №5 признали одним из лучших России

САМАРА. 2 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В рамках Международной специализированной выставки хлебопекарной и кондитерской промышленности "MODERN BAKERY MOSCOW" на IX Всероссийском конкурсе "Лучший хлеб России — 2019" награду получил ржано-пшеничный бездрожжевой хлеб "ЗОЖ".

Фото: предоставлено хлебозаводом №5

В ежегодном конкурсе приняли участие двадцать два региона, тридцать предприятий и было представлено более ста двадцати образцов продукции. В номинации "хлеб ржано-пшеничный формовой" престижную конкурсную награду за высокое качество получили лишь несколько российских предприятий, в числе которых ОАО "Самарский хлебозавод №5".

Хлеб "ЗОЖ" выпекается без дрожжей только из пророщенного зерна пшеницы и ржи, обладает очень насыщенным вкусом и ароматом. "ЗОЖ" — мощный антиоксидант и не содержит трудноусваиваемых углеводов, способствует снижению веса и стимулирует обмен веществ.

Самарский хлебозавод №5 был образован в 1956 году. В 2012 году хлебозавод вошел в состав группы компаний "Каравай" — лидера на российском рынке хлебопечения. На заводе прошла масштабная модернизация производственных линий и была полностью обновлена рецептурная база. В настоящий момент хлебозавод выпускает более 100 наименований хлебобулочных изделий: традиционные хлеба и батоны, функциональные хлебобулочные изделия с полезными добавками, сдобные и кондитерские изделия. С 2016 года Самарский хлебозавод №5 реализует проект "Строим детям" с батонами "Семейные традиции": один рубль с каждого проданного батона "Семейные традиции" идет на строительство детских площадок. На сегодняшний день построены и введены в эксплуатацию три детские площадки в Тольятти и Самаре.

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