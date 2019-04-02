Талой воды на приусадебных участках в с. Тимофеевка не осталось

Во вторник, 2 апреля, к 13:00, не осталось воды на 11 частично подтопленных приусадебных участках в с. Тимофеевка Ставропольского района. Об этом сообщили в ГУ МЧС России по Самарской области.

Напомним, 1 апреля стало известно, что талыми водами с полей затапливает участки с. Тимофеевка.

По данным МЧС, подтоплены были 11 приусадебных участков. В домовладениях проживают 55 человек, из них 21 ребенок.

На место происшествия приезжала оперативная группа 31 ОФПС по Самарской области, представители администраций села и Ставропольского района и пять сотрудников ПСЧ № 146 ПСО № 30 ППС Самарской области. Кроме того, в с. Тимофеевка поехали восемь сотрудников МП "СтавропольРесурсСервис", которые откачивали воду с низинных участков.

К 20:00 1 апреля наблюдалось снижение уровня воды. Уровень воды на проезжих частях улиц Центральной, Кленовой и Пушкина составлял около 7 см.

К середине дня 2 апреля, по данным МЧС, воды на приусадебных участках не осталось.