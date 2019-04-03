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Преступления Происшествия

Самарские таможенники выявили факт незаконного вывода в Китай 25 млн рублей

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Должностные лица Самарской таможни выявили факт незаконного перевода за рубеж валюты на общую сумму 24,99 млн руб., сообщает пресс-служба ведомства.

Общество с ограниченной ответственностью, созданное в 2014 г., заключило с китайской фирмой несколько контрактов на поставку автоаксессуаров и швейной фурнитуры. В счет обязательств исполнения договора российский предприниматель перевел китайскому поставщику $386,6 тыс. (24,9 млн рублей).

На момент осуществления проверочных мероприятий срок действия контрактов истек. Товар в Россию не поступил. Российская фирма в установленные сроки не осуществила возврат денежных средств на свои счета в уполномоченном банке. Это свидетельствует о заключении мнимых сделок путем составления недействительных, то есть подложных документов, что подтвердилось непоступлением товаров от китайской фирмы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 193.1. УК РФ. Санкции данной статьи предусматривают наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

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