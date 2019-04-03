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Преступления Происшествия

Сотрудник УФСИН и член ПАСО отправятся на скамью подсудимых

САМАРА. 3 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Завершено расследование уголовного дела старшего инспектора филиала по Промышленному району ФКУ УИИ УФСИН и члена Палаты адвокатов Самарской области. Их обвиняют в покушении на мошенничество. Об этом сообщает пресс-служба областного СУ СК РФ.

По версии следствия, 25 декабря 2018 г. обвиняемые получили от обвиняемого в коммерческом подкупе 1,5 млн рублей. За это они пообещали повлиять на избрание судом Куйбышевского района наказания, не связанного с лишением свободы.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд Промышленного района Самары.

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