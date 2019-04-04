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Преступления Происшествия

Самарец, убивший возлюбленную в доме на Осипенко, был под наркотиками

САМАРА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летнего самарца, подозреваемого в убийстве сожительницы, сообщает samara.kp.ru.

Напомним, 2 апреля, в доме № 22 по ул. Осипенко в Самаре мужчина зарезал свою сожительницу, а затем абсолютно голый бегал по подъезду с ножом.

"По версии следствия, мужчина нанес своей возлюбленной несколько ножевых ранений, от которых она скончалась. Он находился в состоянии наркотического опьянения. Известно, что ранее мужчина был судим за незаконный оборот наркотиков", — рассказала изданию старший помощник руководителя по взаимодействию со СМИ СУ СК по Самарской области Елена Шкаева.

По ее словам, по факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ "Убийство". В настоящее время проводятся все необходимые экспертизы. Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до 15 лет.

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