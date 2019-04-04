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Экология Общество

В Алексеевке неочищенные канализационные стоки сливали в реку

АЛЕКСЕЕВКА. 4 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Алексеевском районе МУП "ЖКС м. р. Алексеевский" оштрафовали за сброс стоков в реку. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Самарской области.

На расстоянии 400-500 м от дома № 248 по ул. Ленинской в с. Алексеевка (в 7 м от плотины) в реку Съезжая сбрасывали неочищенные канализационные стоки. Обслуживала канализацию МУП "Жилищно-коммунальная служба муниципального района Алексеевский Самарской области".

Прокурор внес руководителю МУП представление об устранении нарушений. Кроме того, в отношении юрлица и его директора Сергея Долбенкова вынесены постановления об административном правонарушении.

В результате 26 марта 2019 г. управление регионального Росприроднадзора назначило юридическому лицу штраф — 30 тыс. руб., а директору — 3 тыс. рублей. Сейчас нарушения устранены.

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