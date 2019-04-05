АвтоВАЗ начал продажи двухтопливной модели Lada Largus CNG

В четверг, 4 апреля, дан старт продажам новой двухтопливной модели Lada Largus CNG, и в этот же день состоялся дебют автомобиля на Петербургском международном автомобильном салоне, сообщает пресс-служба АвтоВАЗа.

Универсал Lada Largus CNG расширил гамму газомоторных Lada. Газобаллонное оборудование устанавливается на легкие коммерческие и пятиместные пассажирские версии семейства Lada Largus. Все Lada Largus CNG оснащаются 16-клапанным двигателем Lada объемом 1,6 л и механической коробкой переключения передач. Природный газ закачивается в баллон объемом 90 л, рассчитанный на 22 кубометра сжатого метана. При этом сохранен штатный 50-литровый бензобак. При полной заправке Lada Largus CNG обладает запасом хода более 1 тыс. километров. Применение метана позволяет снизить затраты на топливо в три раза.

Стартовая стоимость Lada Largus CNG — 728,3 тыс. рублей. Это цена фургона, который идеально подходит для малого и среднего бизнеса. Начальная стоимость пятиместного универсала Lada Largus CNG — от 753,9 тыс. рублей. Lada Largus CNG в версии Cross предлагается по цене от 813,4 тыс. рублей.