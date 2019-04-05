Имущество Утевского ХПП купил "Био-Тон"

С ООО Компания "БИО-ТОН" заключены договоры купли-продажи имущества ОАО "Утевское ХПП", сообщает арбитражный управляющий последнего предприятия Наталия Горбачева.
Напомним, Утевское хлебоприемное предприятие было признано банкротом в 2017 году. Тяжелое финансовое положение возникло еще в 2014 году из-за потери большей части сельхозпродукции в связи с поражением большей части поголовья крупного рогатого скота бруцеллезом. Ранее предприятие закупило КРС по областной программе "Велес" сначала 100 голов, а потом еще 800 коров породы казахстанская белоголовая.
Все это вызвало серьезные проблемы, связанные с возвращением кредитных средств, которые Утевское ХПП брало для закупки корма, семян, удобрений и ГСМ. В связи с невозможностью возврата денег Россельхозбанк переуступил долг банкрота более чем 182 млн руб. агрохолдигу ООО "Био-Тон".
На торги единым лотом были выставлены техника, склады, земельные участки, права требования к физлицам и ряду ООО. "Био-Тон" стал единственным претендентом на имущество ХПП, допущенным к торгам. Компании лот достался почти за 70 млн рублей.
ООО Компания "Био-Тон", по данным ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в 2004 году в Самарской области. Основной вид деятельности - выращивание однолетних культур. Генеральный директор - Ирина Логачева, владелец - Владимир Кириллов. Дочерние организации - ООО "Ивантеевский элеватор" и зарегистрированный в Москве 1 апреля 2019 года некоммерческий фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции "Биотех". Выручка по итогам 2017 года превысила 4 млрд руб., чистая прибыль - более 830 млн рублей. Уставный капитал - 138 млн рублей.