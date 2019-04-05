16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Имущество Утевского ХПП купил "Био-Тон" Полезный хлеб от Самарского хлебозавода №5 признали одним из лучших России Самарская "дочка" Русагро может стать крупнейшим кредитором Кошкинского маслосырзавода Производство "Самарского хлебозавода №2" выставлено на продажу Любовь Милеева взыскала с Павла Сметаны 101 млн рублей за акции СК "Родник"

Пищевая промышленность АПК и пищепром

Имущество Утевского ХПП купил "Био-Тон"

НЕФТЕГОРСК. 5 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 73
Версия для печати

С ООО Компания "БИО-ТОН" заключены договоры купли-продажи имущества ОАО "Утевское ХПП", сообщает арбитражный управляющий последнего предприятия Наталия Горбачева.

Напомним, Утевское хлебоприемное предприятие было признано банкротом в 2017 году. Тяжелое финансовое положение возникло еще в 2014 году из-за потери большей части сельхозпродукции в связи с поражением большей части поголовья крупного рогатого скота бруцеллезом. Ранее предприятие закупило КРС по областной программе "Велес" сначала 100 голов, а потом еще 800 коров породы казахстанская белоголовая.

Все это вызвало серьезные проблемы, связанные с возвращением кредитных средств, которые Утевское ХПП брало для закупки корма, семян, удобрений и ГСМ. В связи с невозможностью возврата денег Россельхозбанк переуступил долг банкрота более чем 182 млн руб. агрохолдигу ООО "Био-Тон".

На торги единым лотом были выставлены техника, склады, земельные участки, права требования к физлицам и ряду ООО. "Био-Тон" стал единственным претендентом на имущество ХПП, допущенным к торгам. Компании лот достался почти за 70 млн рублей.

ООО Компания "Био-Тон", по данным ИАС Seldon Basis, зарегистрировано в 2004 году в Самарской области. Основной вид деятельности - выращивание однолетних культур. Генеральный директор - Ирина Логачева, владелец - Владимир Кириллов. Дочерние организации - ООО "Ивантеевский элеватор" и зарегистрированный в Москве 1 апреля 2019 года некоммерческий фонд поддержки производителей сельскохозяйственной продукции "Биотех". Выручка по итогам 2017 года превысила 4 млрд руб., чистая прибыль - более 830 млн рублей. Уставный капитал - 138 млн рублей.

Гид потребителя

Фото на сайте

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

Самарский хлебозавод №5 раскрывает уникальные секреты производства хлеба

"Алев" формирует рыночный спрос

"Алев" формирует рыночный спрос

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Первая линия по производству фасованных жареных семечек

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5