В Тольятти задержали фальшивомонетчиков

Сотрудники полиции Тольятти задержали двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых купюр, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

К правоохранителям обратился администратор одной из торговых точек, расположенных в Автозаводском районе Тольятти с сообщением о том, что в ходе приема дневной выручки была выявлена купюра номиналом 5 тыс. руб. с признаками подделки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятая банкнота была отправлена на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справки эксперта, купюра, действительно, была изготовлена самодельным способом при помощи принтера с имитацией средств индивидуальной защиты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции опросили сотрудников магазина, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность двух мужчин, которые могли быть причастны к данному преступлению, установили автомобиль на котором передвигались подозреваемые. Ориентировка была передана всем экипажам наружных служб. Злоумышленники был задержаны нарядом ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В ходе досмотра у них были изъяты три купюры номиналом 5 тыс. рублей.

Как установили сотрудники полиции, один из мужчин — житель Самары, второй — житель Тольятти, ранее оба привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего.