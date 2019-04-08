16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
ОПС страховых мошенников, "посадивших" следователя СК, рассмотрят в Ленинском суде Нетрезвый сотрудник новокуйбышевской автомойки угнал и разбил Mercedes Тольяттинца подозревают в незаконной торговле историческими ценностями В Тольятти задержали фальшивомонетчиков Суд оставил под стражей двух майоров полиции, подозреваемых во взяточничестве

Преступления Происшествия

В Тольятти задержали фальшивомонетчиков

ТОЛЬЯТТИ. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 55
Версия для печати

Сотрудники полиции Тольятти задержали двух мужчин, подозреваемых в изготовлении и сбыте фальшивых купюр, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

К правоохранителям обратился администратор одной из торговых точек, расположенных в Автозаводском районе Тольятти с сообщением о том, что в ходе приема дневной выручки была выявлена купюра номиналом 5 тыс. руб. с признаками подделки. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Изъятая банкнота была отправлена на исследование в ЭКЦ ГУ МВД России по Самарской области. Согласно справки эксперта, купюра, действительно, была изготовлена самодельным способом при помощи принтера с имитацией средств индивидуальной защиты. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 статьи 186 УК РФ "Изготовление, хранение, перевозка или сбыт поддельных денег или ценных бумаг".

В ходе расследования уголовного дела сотрудники полиции опросили сотрудников магазина, и изъяли записи с камер видеонаблюдения. В результате оперативных мероприятий полицейские установили личность двух мужчин, которые могли быть причастны к данному преступлению, установили автомобиль на котором передвигались подозреваемые. Ориентировка была передана всем экипажам наружных служб. Злоумышленники был задержаны нарядом ГИБДД У МВД России по г. Тольятти. В ходе досмотра у них  были изъяты три купюры номиналом 5 тыс. рублей.

Как установили сотрудники полиции, один из мужчин — житель Самары, второй — житель Тольятти, ранее оба привлекались к уголовной ответственности. В настоящее время подозреваемые задержаны в порядке ст. 91 УПК РФ. Сотрудники органов внутренних дел продолжают выяснять все подробности произошедшего.

Гид потребителя

Фото на сайте

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

В Самаре состоялся смотр и развод нарядов полиции и Росгвардии

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Открылся сезон охоты на водоплавающую, болотно-луговую, полевую, степную и боровую дичь

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Начальник полиции Отрадного просит для убийц его жены максимальных сроков

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости

Архив

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5