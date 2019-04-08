ОПС страховых мошенников, "посадивших" следователя СК, рассмотрят в Ленинском суде

Дело организованного преступного сообщества, занимавшегося страховым мошенничеством, будет рассматриваться в Ленинском райсуде под председательством Любови Морозовой. На этой неделе пройдет предварительное заседание, на котором будут решаться организационные вопросы.

Напомним, в организации ОПС обвиняют самарчанина Олега Краснова, который до ареста в марте 2017 г. работал флористом в ООО "Меридиан-2". Сейчас ему вменяют 56 мошенничеств и восемь покушений на мошенничество. С 2015 по 2017 г. общая сумма незаконно полученных страховых выплат превысила 14 млн рублей.

На скамью подсудимых сядут еще 12 предполагаемых членов сообщества, пятеро из которых бывшие сотрудники полиции, которые "оформляли" фиктивные ДТП. Это экс-инспекторы ДПС из Красноярского района Юрий Негин (15 эпизодов) и Олег Заичкин (7 эпизодов), а также теперь нигде не работающие Сергей Бузыкин (26 эпизодов), Георгий Самура (18 эпизодов), Ирек Нуруллов (13 эпизодов). Им вменяют служебный подлог, превышение должностных полномочий и мошенничество.

В участии в аферах подозревают эксперта по осмотрам "ТехнЭксПро" (Центр независимой экспертизы) Тимура Туланова и его коллегу — учредителя ООО "СамараЭксперт-Центра" Вадима Рыжова.

Самым активным автолюбителем сообщества оказался Егор Евстифоров, который поучаствовал в 22 мошенничествах. Также среди обвиняемых Михаил Петров (15 эпизодов), Денис Водолазов (8), Максим Пучков (7) и Вадим Халитов (6).

Дело расследовалось в СУ СК РФ по Самарской области. Участвовавший в расследовании следователь по особо важным делам подполковник Виталий Кузьменко осенью 2017 г. был задержа оперативниками УФСБ при получении взятки в полмиллиона рублей. Деньги предназначались за прекращение уголовного преследования одного из участников этой группы. В июне 2018 г. Кузьменко получил три года лишения свободы в колонии общего режима со штрафом в 1,2 млн рублей.