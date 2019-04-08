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ЖКХ и благоустройство Общество

Абоненты "РКС-Самара" выбирают удобную удаленную оплату услуг

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Раньше, чтобы оплатить любые услуги ЖКХ, необходимо было дождаться бумажную квитанцию, пойти с ней в банк или отдел оплаты, потратить время в очереди. Уже несколько лет ООО "Самарские коммунальные системы" ("РКС-Самара") предоставляет возможность платить за холодную воду и канализацию по электронным квитанциям.

Фото: предоставлено ООО "Самарские коммунальные системы"

Для этого нужно один раз прийти в любой центр обслуживания клиентов "РКС-Самара", написать заявление, и квитанции будут приходить на электронную почту. В настоящее время почти 2500 самарцев пользуются этим сервисом.

Адреса центров обслуживания клиентов:

Каждая третья суббота месяца во всех ЦОКах (за исключением ул. Мира, 12) — рабочая, с 8.00 до 17.00. Обратите внимание, что с 26 по 3 число каждого месяца — неприёмные дни. Это необходимо для обработки показаний приборов учета. За выдачей справок, которые не ждут до открытия ЦОКов, можно обратиться по адресу: Луначарского, 56, каб. 116А.

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