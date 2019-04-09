Для Южного города построят НФС

Подведены итоги закупки на разработку проекта и проведение инженерно-экологических и археологических изысканий для строительства НФС, которая будет снабжать водой Южный город. Работы выполнит ООО "ПроектПоволжья".

Стоимость контракта составляет 7,1 млн рублей. Проект новой НФС должен быть готов до 21 сентября этого года. Заказчиком работ является ОАО "СамРЭК".

Предполагается строительство насосной станции II подъема производительностью почти 2 тыс. куб м/ч, два резервуара чистой воды, фильтровальной станции, здания обезвоживания осадка, сооружения по очистке промывной воды, хлораторной установки, котельной, подстанции и административного корпуса.

Напомним, сейчас микрорайон снабжает водой НФС-3 (находится около "Амбара"). Скважина дает всего 50 тысяч кубов и воду с повышенной жесткостью.