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Общество

Завершился региональный этап молодежных робототехнических соревнований "Евробот"

САМАРА. 8 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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6 апреля в детском технопарке "Кванториум 63-регион" состоялся региональный этап Международных молодежных робототехнических соревнований "Евробот".

Мероприятие было организовано департаментом информационных технологий и связи Самарской области, министерством образования и науки Самарской области, детским технопарком "Кванториум 63-регион" и НП "Региональный проектный центр содействия распространению знаний в области социально-экономических и информационных технологий".

Цель чемпионатного движения EUROBOT — выявление и развитие у обучающихся творческих способностей и интереса к научно-технической деятельности, навыков практического решения актуальных инженерно-технических задач, повышение престижа профессий в сфере информационных технологий среди молодежи. 

Региональный этап являлся отборочным этапом всероссийских соревнований. Победители будут представлять Самарскую область с 24 по 25 апреля в г. Москве.

В этом году соревнования были посвящены 150-летию периодической таблицы химических элементов Д. И. Менделеева. Поэтому темой робототехнических соревнований стала "Фабрика атомов". Роботы сами проводили эксперименты, создавали новые элементы, классифицировали и взвешивали атомы.

В фестивале приняли участие 5 команд (16 участников) из Новокуйбышевска, Борского, Смышляевки, Стройкерамики и Безенчука.

Первое место в прошедших соревнованиях заняла команда "Кибернетика" из пос. Рощинский, второе место — команда "CyberTeam" из Смышляевки, третье место — команда "Домино" из Борского, четвертое — команда "ЯROBOT Profi Безенчук" и пятое — команда  "СТАРТ" (ГАПОУ "НГТК").

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