За два месяца 2019 года самарцы взяли кредитов на 24 млрд рублей

Объединенное кредитное бюро (ОКБ) опубликовало данные отчетности по итогам кредитования в январе–феврале 2019 года. По сведениям ОКБ, за два месяца этого года жители региона оформили 126211 займов на общую сумму 24,1 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года число взятых кредитов выросло на 7%, а вот объемы кредитования увеличились на 18%.

Самый большой прирост показали кредиты наличными — число оформленных потребительских займов выросло на 22% и составило 55296 единиц на общую сумму в 12,5 млрд рублей (+31%). Средний чек по кредитам наличными по сравнению с прошлым годом вырос на 7% и составил 230,8 тысяч рублей.

За два месяца работающие на территории Самарской области банки выдали 43053 кредитные карты, это всего на 1% больше, чем за аналогичный период прошлого года, а вот общая сумма таких займов выросла на 11% и составила 3,2 млрд рублей. Средний чек по кредитным картам по итогам февраля вырос на 7% и составил 73,2 тысячи рублей.

А вот популярность автокредитования снизилась. Количество взятых займов на покупку авто по итогам двух месяцев сократилось на 18% и составило 1977 штук, а их общая сумма при этом выросла на 3% и составила 1,4 млрд рублей. Средняя сумма автокредита по итогам февраля — 728 тысяч рублей (+28%).

Количество заключенных ипотечных договоров по итогам двух месяцев по сравнению с данными прошлого года снизилось на 6% и составило 3577 шт., однако их общая сумма выросла на 6% и составила 6,1 млрд рублей. Средняя сумма ипотечного кредита в регионе по итогам февраля составила 1,7 млн рублей (+12%).