В Тольятти полицейские поймали подозреваемого в краже денег у доверчивого пенсионера

В дежурную часть отдела полиции № 23 У МВД России по Тольятти обратился 70–летний местный житель, сообщивший, что у него похитили 4 тыс. рублей. Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

Как пояснил начальник ОИОС ГУ МВД России по Самарской области полковник внутренней службы Сергей Гольдштейн: "В этот день к потерпевшему приходил молодой человек, который предлагал пенсионеру приобрести медицинский аппарат, но мужчина отказался, а после обнаружил пропажу денег. Жительница соседнего подъезда сообщила полицейским, что утром обратила внимание на мужчину, который выбежал из подъезда, сел в автомобиль, уехал со двора. Женщина запомнила номер машины. Сотрудники уголовного розыска предположили, что автолюбитель может быть причастен к краже денег".

Стражи порядка составили и распространили среди коллег ориентировку с описанием транспорта и примет подозреваемого. Указанный в ориентировке автомобиль в тот же день остановили патрульные ГИБДД. Им управлял 31-летний мужчина, схожий по приметам с разыскиваемым. Полицейские задержали его.

Потерпевшего рассказал, что сам пустил непрошеного гостя в квартиру, так как тот представился продавцом медицинского аппарата. Там подозреваемый дождался, когда пенсионер оставит его ненадолго без внимания, и похитил лежавшие под бельем в шкафу деньги.

По факту кражи возбуждено уголовное дело. Полицейские проверяют подозреваемого на причастность к другим преступлениям. Как выяснилось, он уже был судим и теперь ему грозит реальный срок лишения свободы.