В Самарской области пройдет парафестиваль "Театр — Территория равных возможностей"

Инклюзивные театральные коллективы и особые театральные проекты, участниками которых являются люди с ограниченными возможностями здоровья приглашают поучаствовать в парафестивале "Театр — Территория равных возможностей" с 9 по 12 сентября на площадке театра "Самарская площадь".

Заявки на участие принимает до 1 июня 2019 г. координатор фестиваля Марина Кузьмина по телефону: 8(846) 337-41-51 и электронную почту: teatrsampl@samaralan.ru. Ознакомиться с положением о проведении парафестиваля "Театр — Территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области. Предварительный отбор коллективов будет вести экспертный совет: заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра "Самарская площадь" Евгений Дробышев, заслуженный артист России, артист Самарского академического театра драмы Иван Морозов, заслуженная артистка России, артистка СамАРТа Людмила Гаврилова, театральный критик, драматург Александр Игнашов, доцент кафедры хореографии "Самарского государственного института культуры" Эльвира Первова.