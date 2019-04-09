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Театр Культура

В Самарской области пройдет парафестиваль "Театр — Территория равных возможностей"

САМАРА. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Инклюзивные театральные коллективы и особые театральные проекты, участниками которых являются люди с ограниченными возможностями здоровья приглашают поучаствовать в парафестивале "Театр — Территория равных возможностей" с 9 по 12 сентября на площадке театра "Самарская площадь".

Заявки на участие принимает до 1 июня 2019 г. координатор фестиваля Марина Кузьмина по телефону: 8(846) 337-41-51 и электронную почту: teatrsampl@samaralan.ru. Ознакомиться с положением о проведении парафестиваля "Театр — Территория равных возможностей" и скачать заявку на участие можно на сайте министерства социально-демографической и семейной политики Самарской области.

Предварительный отбор коллективов будет вести экспертный совет: заслуженный работник культуры РФ, художественный руководитель театра "Самарская площадь" Евгений Дробышев, заслуженный артист России, артист Самарского академического театра драмы Иван Морозов, заслуженная артистка России, артистка СамАРТа Людмила Гаврилова, театральный критик, драматург Александр Игнашов, доцент кафедры хореографии "Самарского государственного института культуры" Эльвира Первова.

Информационный портал Волга Ньюс совместно с Росбанком предлагают вам принять участие в опросе и ответить на вопрос:

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