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ЖКХ и благоустройство Общество

Автопарк сызранского "Экопрома" пополнился новыми спецмашинами

СЫЗРАНЬ. 9 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сегодня на главной площади Сызрани АО "Экопром" презентовал 4 новых мусоровоза, отвечающих всем современным требованиям и способных улучшить ситуацию с вывозом мусора. Работа в течение одной смены такого мусоровоза замещает работу трех мусоровозов старого поколения.

Фото: Пресс-центр администрации г.о. Сызрань

Новую технику осмотрел глава города Николай Лядин. Он отметил, что приобретение спецмашин позволит более оперативно вывозить мусор из больших районов города. "Это экологичные, экономичные, высокоэффективные машины. Далее под них необходимо переоборудовать контейнерные площадки, устанавливать евроконтейнеры. Все эти пункты есть в дорожной карте, которая сейчас выполняется совместно с региональным оператором. Мы видим и поддерживаем инициативу жителей города к раздельному сбору ТКО."

"Техника имеет высокий коэффициент прессования ТКО, — отметил генеральный директор АО "Экопром" Артем Кремков. — Все машины оборудованы системой "Эра Глонасс", благодаря чему в реальном времени мы будем видеть, где находится машина и какой объем мусора забирает. Новая спецтехника начнет работу в поселке Западный в качестве пилотного проекта. К переоборудованию площадок уже приступили".

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