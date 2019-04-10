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Футбол Спорт

Матч "Крылья Советов" — "Рубин" рассудит Василий Казарцев

МОСКВА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 23-го тура Российской Премьер-Лиги между "Крыльями Советов" и "Рубином" рассудит бригада арбитров во главе с Василием Казарцевым, сообщает пресс-служба РФС.

На поле ему помогут ассистенты Алексей Ширяев и Илья Елеференко; резервный судья — Игорь Низовцев; инспектор — Николай Иванов.

Ранее Василий Казарцев судил девять матчей с участием "Крыльев Советов". Два из них самарцы выиграли, четыре проиграли и дважды сыграли вничью.

Напомним, встреча команд состоится в пятницу, 12 апреля, на стадионе "Самара Арена". Начало в 19:30.

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