К следующей зиме Самаре могут запустить в работу снегоплавильные машины

Уже имеющиеся на балансе города мобильные установки могут превратить в стационарные комплексы, пишет "Самарское обозрение". Такое решение внесено в протокол заседания комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения при администрации Самары, состоявшегося 28 марта.

Согласно протоколу заседания, департаменту городского хозяйства и экологии поручено рассмотреть вопрос о переоборудовании двух мобильных снегоплавильных установок в стационарные снегоплавильные комплексы. Чиновники должны подготовить доклад о возможности такого переоборудования к заседанию комиссии в втором квартале.

Сейчас на балансе города находятся две мобильные снегоплавильные установки производства канадской компании "TRECAN", закупленные в 2009 г. по 15 млн руб. за штуку. Установки проработали до 2011 года. А последующие восемь лет техника простояла на базе МП "Благоустройство". В качестве основных причин отказа от эксплуатации машин власти называли их неэкономичность.