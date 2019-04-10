"Крыльям Советов" вновь запретили регистрировать новых футболистов

Российский футбольный союз вновь запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков. Решение было принято 9 апреля по итогам заседания Палаты РФС по разрешению споров, сообщает сайт союза.

Причиной послужили долги самарского клуба перед полузащитниками Данилом Кленкиным и Азером Алиевым, с которым "Крылья" расстались еще в августе прошлого года.

Палата РФС по разрешению споров обязала клуб выплатить игрокам компенсации за досрочное расторжение договоров и проценты за задержку выплаты задолженностей.

Напомним, в марте РФС уже накладывал на "КС" запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.