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Футбол Спорт

"Крыльям Советов" вновь запретили регистрировать новых футболистов

САМАРА. 10 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Российский футбольный союз вновь запретил "Крыльям Советов" регистрировать новых игроков. Решение было принято 9 апреля по итогам заседания Палаты РФС по разрешению споров, сообщает сайт союза.

Причиной послужили долги самарского клуба перед полузащитниками Данилом Кленкиным и Азером Алиевым, с которым "Крылья" расстались еще в августе прошлого года.

Палата РФС по разрешению споров обязала клуб выплатить игрокам компенсации за досрочное расторжение договоров и проценты за задержку выплаты задолженностей.

Напомним, в марте РФС уже накладывал на "КС" запрет на регистрацию новых футболистов из-за долгов перед бывшим главным тренером Андреем Тихоновым.

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