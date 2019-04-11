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Маньяк с ножом из Тольятти останется под арестом до 17 мая

ТОЛЬЯТТИ. 11 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Автозаводский районный суд Тольятти продлил срок содержания под стражей Артему Семенову, обвиняемому в нападениях на женщин, сообщает samara.kp.ru. Он останется под арестом до 17 мая.

Напомним, 22-летний тольяттинец, получивший прозвище "маньяк с ножом", держал в страхе всех женщин города в конце 2018 года. Он просто подбегал к местным жительницам на улице, как правило вечером, и бил их — холодным оружием или просто кулаками. Причем так сильно, что в одном из случаев даже серьезно повредил себе кисть. Молодого человека задержали в декабре в Москве, где он пытался скрыться от разыскивающей его полиции. Как признался впоследствии обвиняемый, издеваться над девушками ему приказывали "голоса в голове".

"В ходе расследования удалось выяснить, что он совершил как минимум шесть преступлений, — рассказала изданию старший помощник прокурора Автозаводского района Тольятти Евгения Слепцова. — Три уголовных дела возбуждено по ст. 111 УК РФ — "Тяжкий вред здоровью" и столько же по ст. 116 — "Побои".

Во время следственных действий Артем признался, что встал на преступную тропу еще в 2015 году. 10 февраля, четыре года назад, он нанес ножевые ранения 18-летней девушке возле дома № 14 на бульваре Космонавтов. Силовики не исключают, что могут всплыть и другие случаи.

"Сейчас устанавливается его причастность к другим преступлениями, произошедшим на территории города. Пока других фактов не выявлено", — объяснила Слепцова.

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